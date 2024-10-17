17 Ekim 2024, Perşembe
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Vural Çelik'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! 2 gün önce paylamış, sosyal medyada gündem oldu
Avrupa Yakası ve Seksenler dizisinde aldığı rollerle tanınan Vural Çelik 51 yaşında hayatını kaybetti. Çelik'in vefat haberini Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven sosyal medyadan duyurdu. Ünlü oyuncunun menajeri de yaptığı paylaşımda "Hastanedeydi. Şeker, kalp tansiyon hepsi var" dedi. Öte yandan Vural Çelik'in 2 gün önce sosyal medyadaki hastane paylaşımı ise gündem oldu. İşte o görüntüler..