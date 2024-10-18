Umutsuz bir ailenin evlat çığlığı! Umut Akyürek yaşananları anlattı

Şarkıcı Umut Akyürek, 19 yaşındaki kızı Melek Bal'ın yasaklı madde kullandığını belirterek yardım çağrısında bulunmuştu.

Kızının kriz geçirdiğini ve bu nedenle büyük korku yaşadıklarını belirten Akyürek, "Kızım ya kendini öldürecek ya da bizi" demişti. Yaşananların ardından Akyürek ve eşi Oktay Ertuğrul, özel açıklamalarda bulundu. Çift, yardım çağrısının ardından kızlarının tedavi altına alındığını söyleyip aileleri sosyal medya platformlarındaki tehlike konusunda uyardı.

Hastaneye götürülen Melek Bal, kelepçeli fotoğrafını paylaştı

"MADDE KULLANDIĞI ZAMAN KENDİNİ KAYBEDİYOR"

Sabah Gazetesi'nin haberine göre Oktay Ertuğrul, yaşadıkları süreçlerle ilgili olarak, "Kızım 12 yaşında madde kullanmaya başlamış. Biz anne-baba olarak fark ettiğimiz anda müdahale ettik. Madde kullandığı zaman kendini kaybediyor ve ne yaptığını bilmiyor. Kızımızı üç defa hastanede tedavi ettirdik. Çocuğumuz da maddeden kurtulmaya çalışıyor ama bir hafta evde duruyor, dışarı çıkınca da yeniden başlıyor. Kızım 19 yaşında. Son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarına bakın, çoğu madde bağımlısı. Kimyasal maddeyi kullandıkları zaman kendilerini kaybediyorlar. Yeni nesil için en büyük tehlike uyuşturucu. Sosyal medyada, Netflix gibi dijital platformlardaki dizilerde nasıl uyuşturucu yapılacağına kadar gösteriliyor. Gençlerimiz arasında madde bağımlılığı çok yaygın. Ülkemiz için uyuşturucu beka sorunudur. Ülkemizin toplumsal yapısını bozmak için yapılıyor. Terörist bir saldırıdır bence." ifadelerini kullandı.

Umut Akyürek, eşi Oktay Ertuğrul ve kızları Melek Bal

Baba Oktay Ertuğrul, sözlerine şöyle devam etti: "Bizim umudumuz yeni nesiller ama onları madde bağımlısı haline getirenler var. Bakın uyuşturucu kullananların ortak özelliği rap müzik dinliyorlar, dövme yaptırıyorlar. Sosyal medya üzerinden bu çocuklar birbirini buluyor. Kızım sosyal medyasında bizi engelledi. Çünkü ben onu bu gruplardan korumak istedim. Kızım madde kullanarak geldiği zaman canavarlaşıyor. Hem kendine zarar veriyor hem de çevresine. Şiddet eylemi fazlasıyla oluyor. Kendine geldiğinde ise yaptıklarından utanıyor. Biz karı koca işi gücü bıraktık kızımın bu illetten kurtulması için mücadele ediyoruz."

'SANAT VE İŞ DÜNYASINDA BİZİM GİBİ AİLE ÇOK'

Eşinin yaptığı açıklamadan sonra çok destek gördüklerini belirten Ertuğrul, "Sanat ve iş dünyasındaki ailelerin de bizim gibi çocukları madde bağımlısı. Uyuşturucu kullandığı zaman kızım kendinde değil. Bizim de can güvenliğimiz yok. Biz defalarca polis çağırdık ama reşit olduğu için hukuki açıdan müdahalede edilemiyor. Biz çaresiz kaldık. Devletimizden yardım istiyoruz. Gençlerimizi uyuşturucudan koruyalım. Bir de gençlerimizi rehabilite etmek için merkezlerin açılması gerekiyor. Devletimizden gençlerimizi yeniden topluma kazandırmak için rehabilitasyon merkezi açmasını istiyorum. Çocuklarımızı bu illetten kurtaralım. Bizim durumumuzda olan çok aile var. Biz onların sesi olmak istiyoruz. Kızımı korumak istiyoruz. Böyle giderse ya kendini ya da birini öldürecek" ifadelerini kullandı.

Umut Akyürek

'ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKIYOR'

Anne Umut Akyürek ise, "Son zamanlarda yaşanan olaylar sosyal medyada bu videoyu paylaşmaya beni mecbur kıldı. Biz uzun zamandır kızımın uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele ediyoruz. Devletimizden yardım istiyoruz, çocuklarımızı uyuşturucudan korumak için gerekli tedbirler alınsın. Uyuşturucu aldığı zaman kendini kaybediyor. Saldırganlaşıyor. Ben de kendimi korumak için odaya kilitliyorum. Çocuğum zarar vermesin diye. Uyuşturucu kullandığını fark ettiğimiz anda müdahale ettik" diye konuştu.

Kızının uyuşturucuyu bırakmak istemediğini belirten Akyürek, "Zaten bırakmak isteseydi biz çok yol alırdık. Kızım çarşamba akşamı tedavi altına alındı. Devlet hastanesine yatış yapıldı. Kızımı korumak için bunu yaptık. Tedavi oluyor. Ateş düştüğü yeri yakıyor. En üstten en alta kadar bu sorunu yaşayan aileler var. Anne babalar ellerinden geleni yapıyor ama yetkililerimizden çocuklarımızı korumak için yardım istiyoruz. Sosyal medya özellikle Tiktok üzerinden uyuşturucu kullananlar bir araya geliyor. Çocuklarımız bunlar yüzünden bütün değerlerini kaybediyor" dedi.