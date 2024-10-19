Oyuncu Vural Çelik’e veda! Annesi ve kardeşi gözyaşlarına boğuldu

Birçok başarılı yapımda rol alan oyuncu Vural Çelik, 51 yaşında hayatını kaybetti.

Haberi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, "Maalesef Vural'ı kaybettik. Çok üzgünüm" ifadelerini paylaştı.

Üsküdar'daki evinde ölü bulunan ve kalp krizi nedeniyle vefat ettiği belirlenen oyuncu Vural Çelik'in cenazesi Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirildi. Ünlü ismin Ordu'da yaşayan annesi ve kız kardeşi tabutun başından ayrılmadı.

Annesi ve kardeşi ayakta durmakta güçlük çekti. Vural Çelik'in acılı ailesi tabutun başında gözyaşlarına boğuldu.

Vural Çelik'in annesi ve kardeşi ayakta durmakta güçlük çekti (ARŞİV)

'KALK ABİM'

Ünlü oyuncunun tabutuna sarılan kız kardeşi 'Ne olur kalk abim' diyerek ağladı.

Çelik'in cenaze törenine ailesinin yanı sıra Pınar Altuğ, Ceyhun Fersoy, Birol Güven, Sarp Apak, Şoray Uzun ve Yavuz Seçkin gibi birçok arkadaşı ve sevenleri katıldı.

Vural Çelik'in annesi ve kardeşi ayakta durmakta güçlük çekti (ARŞİV)

Ceyhun Fersoy, "Evinde bir video paylaşmıştı. 'Zengin olabilirsiniz, fakir olabilirsiniz ama yalnız olmayın' diye bir video paylaşmıştı. Yalnızlığı kendi seçti ama... Biz sürekli onunla konuşuyorduk. 'Hadi abi hiç değilse hayatında bir nefes birisi olsun. Elini tutacak, birlikte zaman geçirebileceğin birisi olsun diye ama... Mekanı cennet olsun" dedi.

Vural Çelik son yolculuğuna uğurlandı (ARŞİV)

'VURAL ÇOK YALNIZDI'

Yavuz Seçkin, "Güzel kalbi olan fakat yalnız bir arkadaşımızdı... İçine kapanık, ufak tefek yalnızlıkları olan güzel bir arkadaşımdı, kardeşimdi... Arada mesajlaşır, şakalaşırdık telefonda... Yalnızdı ama...Biliyorsunuz bizim bulunduğumuz sektörde etrafınız çok kalabalık gibi görünür, etrafınızda çok dostunuz arkadaşınız varmış gibi görünür. Hissedersiniz ama aslında yalnızsınızdır. Vural bu yalnızlığı yaşıyordu." diye konuştu.

Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan Çelik'in eski rol arkadaşları Gülse Birsel ve Ata Demirer, cenazeye katılamayarak çelenk göndermeyi tercih etti.