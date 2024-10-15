Kuyudan çıkanlar hayrete düşürdü: Ne yapacağımızı şaşırdık

Artvin'in Hopa ilçesinde bir dağıtım şirketinde çalışan işçiler, Kemalpaşa ilçesinde elektrik direkleri dikmek için bir kuyu açtılar. Kuyu kapatılarak güvenli bir şekilde çevrelendi. Ancak birkaç gün sonra direk dikmek için geri dönen işçiler, kuyu içinde ilginç bir manzarayla karşılaştı.

Kuyu kapağını kaldırdıklarında 6 adet oluklu kertenkelenin kuyuya düştüğünü fark ettiler. İlk başta korku ve şaşkınlık yaşayan işçiler, daha sonra kertenkeleleri güvenli bir şekilde çıkartarak tekrar doğal yaşam alanlarına bıraktılar.

(A HABER ARŞİV)

"NE YAPACAĞIMIZI ŞAŞIRDIK"



Olayla ilgili konuşan vinç operatörü İbrahim Yenigül, "Daha önce elektrik direği dikmek için kazılan kuyuya gittik. Kuyu kapalıydı. Üstünü açtığımızda yılan sandığımız birkaç hayvan gördük ve önce korktuk. Ancak daha sonra bunların bölgede 'kör yılan' olarak bilinen oluklu kertenkeleler olduğunu fark ettik. Ne yapacağımızı şaşırdık. Kuyuyu çocuklar ve hayvanlar düşmesin diye kapatmıştık, ama kertenkelelerin düşebileceğini hiç düşünmemiştik. Sonrasında onlara zarar vermeden doğal ortamlarına geri bıraktık" ifadelerini kullandı.



İşçilerin yaşadığı bu şaşırtıcı olay, doğa ile insan arasındaki hassas dengeyi bir kez daha gözler önüne serdi.