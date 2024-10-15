Sebze-meyve makinede yıkanır mı? Ekiplerimiz araştırdı

Sebze-meyve makinede yıkanır mı? SEBZE-MEYVE MAKİNEDE YIKANIR MI? Meyve sebzelerin, sirke ve karbonatla yıkanmasının zararlı maddelerin arındırılmasında etkili olduğu herkesçe bilinen bir yöntem. Ama işi akıl almaz boyutlara taşıyan hatta sağlık için son derece tehlikeli hale getirenler de var.

İÇİNE MADDELER GEÇİYOR

Yumurtanın yıkanmasıyla ilgili mikrofonlarımıza konuşan Endokrinoloji Diyabet ve Metabolizma Uzmanı Prof. Dr. Ela Keskin, "Yumurtanın bu şekilde yıkarsanız eğer kabuğunu yumuşatıp, daha beter içine o maddelerin geçmesini sağlıyorsunuz. Yumurta kabuğundan alınan kalsiyum var. Bu şekilde yapmamak lazım." dedi.

Bol köpüklü yumurta! (Ekran görüntüsü / A Haber)

BOL KÖPÜKLÜ YUMURTA

Bazı vatandaşlar tabak çanak dizer gibi bulaşık makinasına meyve ve sebzeleri diziyorlar sonra da yıkıyorlar. Üstelik bir de yumurtaları da deterjan ile yıkıyorlar. Ama vatandaşlar kendi sağlıklarını tehlikeye attıklarından bir haberler.

NASIL YAKINMALI?

Meyve ve sebzelerin nasıl yıkanması gerektiğini mikrofonlarımıza anlatan gıda mühendisi Samet Şahin, "Meyve ve sebzelerde genelde pestisit ilaçlar kullanıldığı için üzerinde bir mum tabakası olur. Mum tabakası şöyle göstereyim. Bıçakla soyduğunuz zaman ortaya çıkar. Bizim bundan meyveyi arındırmamız için sirkeli su yapmamız yetmeyebiliyor. Bu yüzden karbonatlı su yapıyoruz. Bu karbonatlı suda meyvemizi yıkıyoruz. Buradaki amacımız üstündeki parafini yok etmek. Sonraki işlem sirkeli su hazırlamamızın sebebi mikrobiyal anlamda üzerinde mikroorganizma varsa sirkeli su kullanıyoruz. Dışarıdan alıyorsanız en sağlıklısı kabuğunu soyarak yemek " dedi.

Elmada mum tabakası! (Ekran görüntüsü / A Haber )

BESİN ZEHİRLENMESİ!

Sebze ve meyvelerin bulaşık makinesinde yıkandığı videolar yayıldıkça uygulayan sayısı da artıyor. Uzmanlar ise uyarıyor. Prof. Dr. Ela Keskin, "O şekilde maruz kaldığınız bir ürünü yediyseniz besin zehirlenmeleri olabilir. Ya da toksit maddeye bağlı zehirlenmeler olabilir bulantı kusma ishal ciddi bulantılar olabilir." ifadelerini kullandı.