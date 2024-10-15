Cani koca eşini ensesinden vurdu! Ambulansın peşinden giderken yakalandı

Kocaeli'nde olay, dün saat 23.00 sıralarında Çayırova ilçesinde meydana geldi. 2 çocukları olan Semira Ateş (39) ile vinç operatörü eşi Tuncay Ateş (45) arasında evde tartışma çıktı.

fotoğraf: DHA

EŞİNİ SİLAHLA ENSESİNDEN VURDU

Tartışma sırasında Tuncay Ateş, tabancayla eşini ensesinden vurdu. Semira Ateş yere yığılırken; silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AMBULANSIN PEŞİNDEN GİTTİ

Ağır yaralanan Ateş, ilk müdahalesi sonrası Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tuncay Ateş ise otomobiliyle ambulansın arkasından giderken, hastanenin önünde polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

OLAYI HATIRLAMADI

Emniyette işlemleri tamamlanan Ateş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ateş'in polisteki ifadesinde eşiyle tartışma anını ve olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Ateş'in kavga ve gürültü yapmaktan 2 suç kaydı olduğu öğrenilirken yapılan muayenede 2 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edildi.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Semira Ateş'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.