Bursa’da baltalı dehşet! 3 kişiyi acımasızca öldürdü

Olay, 11 Ekim'de Orhaneli ilçesi Göynükbelen Mahallesi Karandere mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki M.K. dedesinden para istemek için eve gitti. Olumsuz yanıt alınca ikili arasında tartışma çıktı.

3 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ



Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya döndü. M.K., eline aldığı balta ile dedesi Mustafa Macar'a saldırdı. Macar'ı öldüren M.K, daha sonra dedesi ile yaşayan Cavidan Aydın'ı ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyi daha öldürdü.

GÖZALTINA ALINDI



Yaşanan olay sonrası Mustafa Macar'dan haber alamayan yakınları eve giderek korkunç manzara ile karşılaştı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde inceleme yapan ekipler, yaşanan olay sonrası kayıplara karışan 16 yaşındaki M.K.'yı gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.