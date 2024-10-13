Bursa'da baltalı dehşet! 3 kişiyi acımasızca öldürdü
Bursa'nın Orhaneli 16 yaşındaki M.K., dedesi Mustafa Macar'dan para almak için yanına gitti. Dedesiyle konuştuktan sonra para alamayan M.K. baltayla önce dedesini daha sonra'da Cavidan Aydın'ı ve kimliği belirlenemeyen bir kişiyi daha öldürdü. Baltalı katil, olay sonrasında polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olay, 11 Ekim'de Orhaneli ilçesi Göynükbelen Mahallesi Karandere mevkisinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki M.K. dedesinden para istemek için eve gitti. Olumsuz yanıt alınca ikili arasında tartışma çıktı.
3 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ
Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya döndü. M.K., eline aldığı balta ile dedesi Mustafa Macar'a saldırdı. Macar'ı öldüren M.K, daha sonra dedesi ile yaşayan Cavidan Aydın'ı ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyi daha öldürdü.
GÖZALTINA ALINDI
Yaşanan olay sonrası Mustafa Macar'dan haber alamayan yakınları eve giderek korkunç manzara ile karşılaştı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde inceleme yapan ekipler, yaşanan olay sonrası kayıplara karışan 16 yaşındaki M.K.'yı gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.