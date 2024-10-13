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AFAD büyüklüğü açıkladı! Afyonkarahisar'da deprem

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.10.2024 03:29 Güncelleme: 13.10.2024 03:50
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AFAD büyüklüğü açıkladı! Afyonkarahisar’da deprem

AFAD, Afyonkarahisar'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 03.14'te yaşanan depremin derinliği ise 10.26 kilometre olarak ölçüldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı veriye göre Afyonkarahisar'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf (X)AFAD'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf (X)

Büyüklük: 4.4
(Mw) Yer: Merkez (Afyonkarahisar)
Derinlik: 10.26 km

AFAD'ın paylaştığı bilgiye göre 03'14'te meydana gelen deprem yerin 10.26 km derinliğinde gerçekleşti.

Deprem grafiği (AA)Deprem grafiği (AA)

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Yer EventID
13-10-2024 03:14:31 38.7931 30.4394 10.26 MW 4.4 Merkez (Afyonkarahisar) 639928
13-10-2024 01:55:08 39.8314 40.7983 5.77 ML 2.5 Aşkale (Erzurum) 639929
13-10-2024 01:52:32 39.4689 32.9264 7.02 ML 1.8 Bala (Ankara) 639930
13-10-2024 01:38:24 39.6272 27.8319 11.3 ML 1.8 Altıeylül (Balıkesir) 639931
13-10-2024 00:25:10 37.8419 36.1433 7.05 ML 2.4 Saimbeyli (Adana) 639927
12-10-2024 23:54:39 40.1244 40.9561 7.03 ML 1.9 Aziziye (Erzurum) 639925
12-10-2024 23:47:26 38.8022 37.9781 7.02 ML 1.5 Hekimhan (Malatya) 639926
12-10-2024 23:29:19 39.9056 41.5553 4.66 ML 3.8 Pasinler (Erzurum) 639924
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