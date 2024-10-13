AFAD büyüklüğü açıkladı! Afyonkarahisar'da deprem
AFAD, Afyonkarahisar'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 03.14'te yaşanan depremin derinliği ise 10.26 kilometre olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı veriye göre Afyonkarahisar'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Büyüklük: 4.4
(Mw) Yer: Merkez (Afyonkarahisar)
Derinlik: 10.26 km
AFAD'ın paylaştığı bilgiye göre 03'14'te meydana gelen deprem yerin 10.26 km derinliğinde gerçekleşti.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
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