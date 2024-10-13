Ankara'da eğlence cinayet! 1 ölü 1 yaralı
Ankara'da bir eğlence mekanından S.A.A. daha önceden görüştüğü N.Ç.'yi ve kendisini silahla vurdu. N.Ç. aldığı kurşun darbesiyle hayatını kaybederken, S.A.A. ağır yaralandı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Edinilen bilgilere göre, olay gece saatlerinde Rüzgarlı Caddesi'nde bulunan bir eğlence merkezinde meydana geldi.
Eğlence merkezinde bulunan S.A.A. önce görüştüğü kadın N.Ç.'yi silahla vurarak öldürdü. S.A.A. ardından aynı silahla kendini vurdu. Ağır yaralanan S.A.A. hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.