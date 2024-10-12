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Bursa'daki Triatlon yarışlarında kaza! Yaralılar var

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.10.2024 18:51
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Bursa’daki Triatlon yarışlarında kaza! Yaralılar var

Bursa'nın Mudanya ilçesinde düzenlenen 2024 Mudanya Triatlon yarışlarındaki kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 yaralı, tedbir amaçlı Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mudanya Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen 2024 Mudanya Triatlon yarışları sırasında, etkinlik için ayrılan yolu ihlal eden Erdem Aslan'a (61), yarışçı Z.H.G. (14) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen Aslan'ın başında, Z.H.G'nin ise vücudunda sıyrıklar oluştu.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 yaralı, tedbir amaçlı Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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