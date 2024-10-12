Çocukların kabusu ’el ve ayak hastalığı’! En net belirtisi ateş ve vücuttaki döküntüler

Ateş, döküntü, kabarcık, boğaz ağrısı. Çocuklar arasında yayılan el ve ayak hastalığının en net belirtileri. Bulaştıkları noktalarsa çocukların en çok vakit geçirdiği park ve okullar.

Dr. Abdullah Sert Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı: El, ayak ve ağız hastalıkları özellikle mevsim geçişlerinde gördüğümüz bir semptom. Bu bir viral enfeksiyon, Koksaki Virüsü dediğimiz bir virüs buna sebebiyet veriyor. Ellerde ve ayaklarda hatta ağız çevresinde içi su dolu döküntüler meydana geliyor.

+Sinek ısırığı gibi başladı sonra bütün vücuduna yayıldı.

+Benim çocuğumda ateş olarak bir belirti verdi. Bu el ve ayak hastalığı bulaşıcı bir şey.

+Benim oğlumda da oldu sırtında ve ayağında kabarlıklık aynı şekilde diz altında da kabarcıklar oluştu.

Hastalık üç ya da 4 gün vücutta kalsa da semptomları oldukça ağır seyrediyor. Anne babaları korkutan bu hastalığın önüne geçmenin yolları ise;

Dr. Abdullah Sert Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı: Döküntüsü olan bir çocuğun özellikle ateş yüksekliği de varsa okula gönderilmemesi gerekiyor. Ateş düşürücülerle ateşi düşürülmeli ve ortaya çıkan döküntülerin %100 bir tedavisi yok. Çocuğun ağrısını ve kaşıntısını alan ilaçlar ve şuruplar kullanılabilir.