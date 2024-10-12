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Pazarda dehşet | Kadın kılığında geldi! Pazarcıya kurşun yağdırdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi DHA
Giriş: 12.10.2024 22:48 Güncelleme: 12.10.2024 23:41
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Pazarda dehşet | Kadın kılığında geldi! Pazarcıya kurşun yağdırdı

Akılalmaz olay Çorum'da yaşandı. İddiaya göre, yüzü maskeli, silahlı ve kadın kılığında olan bir kişi, Galip Ayan'a (30) pazar tezgahında kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan Ayan tedaviye alınırken, saldırgan ise kısa sürede polis tarafından yakalandı.

Akılalmaz olay, saat 19.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde kurulan Cumartesi Pazarı'nda meydana geldi.

ETEĞİNİN ALTINDAKİ TABANCAYI ÇIKARIP PEŞ PEŞE ATEŞLEDİ
Tezgahında satış yapan Galip Ayan, yanına yaklaşan yüzü maskeli, silahlı ve kadın kılığında olan kişi giydiği eteğinin altındaki tabancayı çıkarıp peş peşe ateşledi.

Kadın kılığında pazara gelip, pazarcıyı tabancayla vurdu (FOTO: DHA) Kadın kılığında pazara gelip, pazarcıyı tabancayla vurdu (FOTO: DHA)

KANLAR İÇERİSİNDE YERE YIĞILDI
Kasığına çok sayıda mermi isabet eden Galip Ayan kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine pazar yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kadın kılığında pazara gelip, pazarcıyı tabancayla vurdu (FOTO: DHA) Kadın kılığında pazara gelip, pazarcıyı tabancayla vurdu (FOTO: DHA)

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kadın kılığında pazara gelip, pazarcıyı tabancayla vurdu (FOTO: DHA) Kadın kılığında pazara gelip, pazarcıyı tabancayla vurdu (FOTO: DHA)

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
Polis ismi açıklanmayan bir şüpheliyi ruhsatsız tabancayla birlikte gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KADIN KILIĞINDA GELDİ: PAZARCIYA KURŞUN YAĞDIRDI

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