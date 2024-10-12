Pazarda dehşet | Kadın kılığında geldi! Pazarcıya kurşun yağdırdı

Akılalmaz olay, saat 19.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde kurulan Cumartesi Pazarı'nda meydana geldi.

ETEĞİNİN ALTINDAKİ TABANCAYI ÇIKARIP PEŞ PEŞE ATEŞLEDİ

Tezgahında satış yapan Galip Ayan, yanına yaklaşan yüzü maskeli, silahlı ve kadın kılığında olan kişi giydiği eteğinin altındaki tabancayı çıkarıp peş peşe ateşledi.



Kadın kılığında pazara gelip, pazarcıyı tabancayla vurdu (FOTO: DHA)



KANLAR İÇERİSİNDE YERE YIĞILDI

Kasığına çok sayıda mermi isabet eden Galip Ayan kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine pazar yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kadın kılığında pazara gelip, pazarcıyı tabancayla vurdu (FOTO: DHA)

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kadın kılığında pazara gelip, pazarcıyı tabancayla vurdu (FOTO: DHA)

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Polis ismi açıklanmayan bir şüpheliyi ruhsatsız tabancayla birlikte gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

