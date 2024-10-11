İstanbul’un ortasında dehşet anları! Önüne geleni rastgele bıçakladı

Olay, dün akşam saatlerinde Başakşehir ilçesi Kayaşehir Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre bir şahıs Rabia Caddesi üzerinde yürüyen kişilere anlamsızca saldırarak bıçakla yaraladı. Saldırı anı vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Saldırı sonrasında ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırılırken saldırgan olay yerinden kaçtı. Saldırı anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Kayaşehir Şehit Mustafa Bozoklu Caddesi'nde dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu M.G. caddede bir süre dolaştıktan sonra bez ile yüzünü örttü. Ardından yanında bulunan bıçağı çıkartarak rastgele pastanede oturan H.F.E.'ye saldırarak bıçakladı. Saldırgan daha sonra caddeye doğru koşarak kaldırımda yürüyen karı kocaya saldırdı. Bu saldırıda S.Y.'de sırtından bıçaklandı.

Şahsın çevredekileri bıçakladığı anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi (DHA)

OKULA GİRMEYE ÇALIŞTI

M.G., koşarak önüne çıkan E.Ç.'yi bıçakladıktan sonra cadde üzerinde bulunan okula girmeye çalıştı. Okul kapısının kapalı olması nedeniyle okula giremeyen saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan E.Ç., S.Y., H.F.E. ambulanslarla hastaneye götürülürken, yaralılardan birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptıktan sonra bıçaklı saldırganın kimliğini belirledi. Polis ekipleri M.G.'yi yaptıkları operasyonla evinde yakalayarak gözaltına aldı.

ÖNCE HAZIRLANDI

M.G., saldırıdan önce olay yerinde bulunan bir noktada çantasından bıçağı ve bir bez parçası alarak hazırlık yaptı. Sonrasında rastgele önüne çıkan 3 kişiyi bıçakladı. M.G.'nin hazırlandığı, kafede oturan bir kişiye bıçakla saldırıp yaralaması ve kaldırımda yürüyen bir kişiye de bıçakla saldırması güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

3 kişiyi bıçakla yaralayan şahıs gözaltına alındı (İHA)

"HİÇ KİMSE BİRBİRİNİ TANIMIYOR"

Kafe sahibi Bülent Yağlıcı, "Hala biz olayın şokundayız. Arkadaşımız hastanede. Bir anda genç, maskeli bir kişi geldi, bıçağı sapladı. Biz müdahale etmeye çalıştık, arkasından koşmaya çalıştık. Karşıda ailesinin yanında adamı bıçakladı. Sonra bir kişiyi daha bıçakladı. Geri geldik, arkadaşımızı alıp hemen hastaneye götürdük. Ne olduğunu anlayamadık, bir anda oldu. Yakalandığını duyduk, 15-16 yaşında yabancı uyruklu, madde bağımlısı bir çocuk olduğunu öğrendik. Hiç kimse birbirini tanımıyor. Tamamen rastgele oluyor." dedi.