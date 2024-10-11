Esenler’de eşini vurarak öldürdü ardından 112’yi arayıp kendini ihbar etti

Olay, Esenler Nine Hatun Mahallesi'nde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Güler Muslu (49) ve Adem Muslu (48) çifti arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma üzerine Adem Muslu eşini silahla vurdu. Ardından Muslu 112'yi arayıp kendini ihbar etti. Daha sonra olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adem Muslu gözaltına alınırken Güler Muslu ise olay yerinde hayatını kaybetti. Sinir krizi geçiren çocukları ise komşuları sakinleştirmeye çalıştı.

Ölen kadının komşusu olan Gül Erciyes, "Çok iyi bir kadındı. Böyle ölmesi üzücü bir olay oldu. 6 çocuğu vardı, 3 tanesi okula gidiyordu. 20 gün önce oğlunu evlendirdi. Diğer gelini hamileydi. Kimseye zararı yoktu. Gördüğümüz kadarıyla sorunları yoktu. Oğlu şok içindeydi. Oğlu sinir krizleri geçirdi. Kadın cinayetleri bir daha olmaz inşallah son olur" dedi.