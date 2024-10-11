Mühendislikten tarıma: Haftada 3 gün çalışıyor, yüksek gelir elde ediyor

Beytullah Efe, mühendislik kariyerini bırakarak babasının 10 dönümlük bağında çalışmaya başladı. Çevresindeki insanların desteğini alarak bağı 50 dönümün üzerine çıkardı. Üzüm üreticiliğinde bulduğu başarı ve elde ettiği gelirle kendini kanıtlayan Efe, bu işin maddi kazançtan daha fazlasını sunduğunu söylüyor. Eleştiriler karşısında ise haftanın sadece 2-3 günü çalışarak, özgürce ve severek üretim yapmanın mutluluğunu yaşadığını belirtiyor.

Mühendislikten çiftçiliğe geçiş sürecini anlatan Beytullah Efe, "Elektrik elektronik mühendisiyim. Konya Selçuk Üniversitesinden mezunum. Okulu bitirdikten sonra yaklaşık iki sene mühendislik yaptım. Daha sonrasında burası bana daha cazip geldi. Babamı örnek almam ve evin tek erkek çocuğu olmam dolayısıyla babamın ektiği 10 dönümlük bağda üzüm üretmeye devam ettik. Benim gelmem ile birlikte çevremdekilerin de yardımıyla bir potansiyel hissettim. Şu anda 50 dönümün üzerinde bir alanda üzüm üreticiliği yapıyorum. Ürettiğimiz üzüm Türkiye'de bilinen bir ürün. Özellikle raf ömrünün uzun olmasından dolayı çok fazla talep gören bir ürün" ifadelerine yer verdi.

Üzüm Yetiştiriciliği (İHA)

Sermaye noktasında sorun yaşamadıklarını belirtti. Ancak ürünlerini pazarlamada kurulacak entegre tesisi ile aşabileceklerini ifade etti. Efe, açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Neden mühendis değil de çiftçisin diye bazıları eleştirebiliyor. Gelir noktasında bu işten 4-5 mühendis maaşı kadar bir gelirimiz oluyor. Aynı zamanda özgürüm. Kendime zaman ayırabiliyorum. Haftanın 6-7 günü yerine sadece 2-3 gün istekli bir şekilde, severek çalışarak bu ürünleri üretebiliyoruz. Yaptığımız işten dolayı mutluyuz. Biz ürünü Türkiye'nin pek çok şehrine ve ihracata kadar gönderebiliyoruz. Bu noktada hiçbir sorunumuz yok. Sadece yaşadığımız sorun, ürünümüzü işleyemiyoruz. Biz ürünü bu şekilde ham olarak satmayı istemiyoruz, bunu işlemeyi, katma değer katmayı istiyoruz. Bunun da yolu entegre tesis kurmaktan geçiyor. Sadece bu noktada bazı sorunlar yaşıyoruz"