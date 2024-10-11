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İstanbul'un ortasında dehşet anları!

İstanbul'un ortasında dehşet anları!

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.10.2024 14:21
Güncelleme:11.10.2024 14:21
İstanbul Başakşehir'de 17 yaşındaki bir çocuk, bir bezle yüzünü kapatarak çevresindeki kişileri rastgele bıçakladı. 3 kişinin yaralandığı saldırıda dehşet anları kameralara yansıdı.
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