İşte cani Semih Çelik’in son günü! Katliama özenle hazırlanmış

İstanbul'un simge yapılarından Fatih'teki tarihi surlarda cuma günü (4 Ekim 2024) Türkiye'de infial yaratan bir olay meydana geldi. Saat 16 sıralarında kasaplık yaptığı öğrenilen Semih Çelik (19) isimli cani, İkbal Uzuner (19) ve Ayşenur Halil'i (19) yarım saat arayla katletti. Edirnekapı'daki surların üzerine çıkan cani şahıs, öldürerek parçalara ayırdığı İkbal Uzuner'in başını kesip aşağıya attı. Ardından boğazına bir ip geçiren şahıs surlardan atlayarak intihar etti.

Semih Çelik, İkbal Uzuner'i surlarda katlettikten sonra intihar etti (A HABER ARŞİV)

OLAY GÜNÜ NELER YAPTI?

Önceden Fatih'te oturan Semih Çelik'in 2018 yılında Eyüpsultan'da çıkmaz bir sokakta bulunan 5 katlı binaya taşındığı öğrenildi. Ancak cani adamın Fatih ile bağlarını hiç koparmadığı ve vaktinin büyük bölümünü bu semtte geçirdiği bildirildi. 6 yıldır oturduğu Eyüpsultan'da ise kimseyle sohbet etmediği, mahalle esnafının Çelik için "Arada sırada yüzünü görürdük, selam dahi vermezdi. Sadece buradaki evine yatmaya gelirdi." dediği belirtildi.

Hürriyet'in haberine göre olayın yaşandığı gün ise Semih Çelik'in sokağının karşısındaki fırına uğrayarak orada üzerindekileri gösterdiği ve "Üstüm nasıl olmuş, iyi mi?" dediği öğrenildi.

İkbal Uzuner (Solda) Ayşenur Halil (Sağda) (A HABER ARŞİV)

Çelik'ik oturduğu sokakta emlakçılık yapan Uğur Yılmaz isimli vatandaş cani adam ve ailesiyle ilgili şunları söyledi: "Bizim mahallemiz köy gibidir, herkes birbirini tanır. Ancak biz, kendisini ve babasını tanımıyoruz. Çok az görürdük. Hele annesini hiç bilmiyoruz, sanırım Ankara'da kalıyormuş. Olay günü sabah babasıyla konuşuyor, babasına 'Kız arkadaşım gelecek, kahvaltı yapacağız' diyor. Babası da evden çıkıyor. Sonra öğreniyoruz ki çocuk iki kişiyi öldürmüş. Kasap olduğunu duyduk ama nerede bir şey bilmiyoruz."

70 yaşındaki mahalle sakini Hasan Şahin ise, "Semih Çelik'i birçok kez gördüm ama yalnızca gördüm. Temiz yüzlü, sakin bir çocuktu. Ancak bir diyaloğumuz, merhabalaşmamız yoktu. Buraya da birkaç sene evvel taşınmışlar, o zaman bina inşaat halindeymiş. Bırakın böyle bir olayı, hırsızlık bile olmazdı bizim mahallemizde, kapıda anahtar bırakırdınız. Böyle bir şey yaşanması çok kötü ve üzücü." ifadelerini kullandı.

BABA İFADESİNDE "PSİKOLOJİK SORUNLARI VARDI" DEDİ

Cani adamın babası Adem Çelik ise polise verdiği ifadede oğlunun öldürdüğü Ayşenur Halil'in oğlunun sevgilisi olduğunu, Fatih'te öldürülen İkbal Uzuner'in ise okul arkadaşı olduğunu söyledi. Baba Çelik, çocuğunun psikolojik sorunları olduğunu ve bu nedenden dolayı daha önce hastanede yatarak tedavi gördüğünü ifade etti.

Semih Çelik'in evinden çıkan çizim (İHA)

TASARLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Semih Çelik'in evinde yapılan incelemede ise kan donduran detaylar bulundu. Çelik'in bir defter üzerine parçalanmış bir vücut çizdiği ve İkbal Uzuner'i bu çizime benzer şekilde öldürdüğü görüldü. Ayrıca Çelik'in acımasızca katlettiği Uzuner için geçtiğimiz yıl bir video çektiği ortaya çıktı.

Semih Çelik'in kaydettiği videodan bir görüntü (A HABER ARŞİV)

Videoda, "İkbal seninle özel olarak vedalaşmak istedim. Sonunda ölüyorum. Benim yüzümden yaşamış olduklarından dolayı özür diliyorum. Korkmana ya da endişe etmene gerek kalmayacak. Umarım normal bir yaşam yaşayıp, güzel ölürsün. Ama sana söylemem gereken bir şey var. Bir gün beni gördüğün gün oraya seni öldürmeye gelmiştim, bu hayattan çıkarken can almak istiyorum ve bu insanın sen olması daha değerliydi benim için. Kalbini çıkartmak, gözlerini... Biliyorsun zaten oraları. Vazgeçtim, seni öldürürsem kendi cehennemimi yaratmış olacağım. Diğer tarafta peşimi bırakmayacaksın. O yüzden tek başıma gideceğim, kimseyi öldürmeden." ifadelerini kullandığı öğrenildi.