Discord Fenomeni Deha Tuzcu kimdir? C7K marşı nedir?

İstanbul'da ardı ardına işlenen vahşi cinayetler, sosyal medya platformlarının rolünü yeniden sorgulatmaya başladı. Yetkililer, gençleri kötü yönde etkileyen ve şiddeti teşvik eden içerik üreticilerine yönelik kapsamlı bir soruşturma başlattı. Bu bağlamda Deha Tuzcu gibi isimler, dikkat çekici bir şekilde araştırmalara konu oldu. Peki, Deha Tuzcu kimdir? C7K marşı nedir?

Son günlerde İstanbul'da yaşanan vahşi cinayetlerin ardından, müzik adı altında gençleri hedef alan içerik üreticileri tek tek ifşa edilmeye başlandı. Bu isimler arasında en dikkat çekeni, sözde rapçi Deha Tuzcu oldu. "Deha INC." adıyla da tanınan Tuzcu, sosyal medya platformlarında dini ve milli değerlere hakaret içeren paylaşımlarıyla büyük tepkilerin odağı haline geldi.

Deha Tuzcu Kimdir?

Havacılık ve uzay mühendisliği eğitimi alan Deha Tuzcu, sosyal medya fenomeni olarak adını duyurmuş bir isimdir. Özellikle Omegle yayınları ve spor odaklı içerikleriyle dikkat çekerken, rap müziği ile de kendine bir kitle oluşturdu. Ancak, son günlerde yaptığı Discord yayınlarında sarf ettiği sözler nedeniyle yoğun eleştiriler almaya başladı. Tuzcu'nun ismi, özellikle X platformunda geniş bir tartışma yaratmış durumda.

İslam ve Milli Değerlere Hakaret

İstanbul'da meydana gelen cinayetlerin ardından, sosyal medyada yer alan İslam ve din düşmanı yapılar incelemeye alındı. Bu süreçte, gençleri olumsuz yönde etkileyen içerik üreticileri arasında Deha Tuzcu'nun adı öne çıkıyor. Tuzcu'nun kurucularından olduğu "ATATV44" adlı Discord grubunda, dini değerlere karşı saygısız ifadelerin yer aldığı belirtiliyor.

Skandal İçerikler

Tuzcu, yaptığı yayınlarda İslam dininin kutsal metni Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırgan ifadeler kullanmasıyla dikkat çekiyor. Omegle platformundaki bir yayında, karşısındaki bir kişiyi kışkırtmak amacıyla, "Kur'an-ı Kerim okursun" diyerek üzerine zıpladığı anlar, izleyiciler tarafından tepkiyle karşılandı. Bu saldırgan tutumu, sosyal medyada büyük bir infial yarattı.

Taciz İddiaları ve Suçlamalar

Sosyal medyada yayılan bir ses kaydında, Tuzcu'nun 14 yaşındaki bir kız çocuğuna taciz ettiği iddiaları gündeme geldi. Bununla birlikte, milli değerlere hakaret etme, kara para aklama, kredi kartı dolandırıcılığı ve şantaj gibi suçlarla ilişkilendirildiği öne sürülüyor.

C7K marşı (Spotify)

Cinsiyetçi ve Ayrıştırıcı Sözler

Tuzcu'nun "C7K" adlı Discord grubundaki müziği de büyük bir tartışma konusu oldu. Spotify'daki "C7K marşı" olarak adlandırılan şarkıda, Allah'a, şehitlere ve toplumsal değerlere hakaret eden ifadeler yer alıyor. Şarkıda, "Bayrağını yere indirdim, kitabının üstünden geçtim, İsrail benim vatanım, Türkiye'yi satarım" gibi skandal sözler dikkat çekiyor.