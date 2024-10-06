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Van'da kaybolan Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları 9. gününde!

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.10.2024 11:39 Güncelleme: 06.10.2024 11:46
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Van’da kaybolan Rojin Kabaiş’i arama çalışmaları 9. gününde!

Van'da kaldığı yurttan çıktından sonra bir daha haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i (21) arama çalışmaları, 9'uncu günde de devam ediyor. Daha önce Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Bardakçı Mahallesi arasındaki bölgede gölde arama yapan ekipler, bugün İskele sahil tarafına doğru aramalarını yoğunlaştırdı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (Van YYÜ) 9 gün önce kaybolan Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları devam ediyor.

Van YYÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1'inci sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, yurtta yemek yedikten sonra "sahile gideceğim" diye çıktı. Ardından genç kızdan bir daha haber alınamadı.

Rojin'in en son sahilde cep telefonu bulundu. Genç kızı arama çalışmaları 9. gününde de devam ederken, kızlarından sevindirici bir haber bekleyen ailenin umutlu bekleyişi ise sürüyor.

Arama kurtarma çalışmaları için oluşturulan ekipler, Rojin'in izini sürmek için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Arama çalışmalarında; helikopter, sahil güvenlik, polis botları, AFAD ve gönüllü arama kurtarma ekiplerinden oluşan 100'ün üzerinde ekip yer alıyor.

Özel ekip, hem Van Gölü'nde hem de kampüs sahil boyu arama kurtarma çalışması yapıyor. Polis atlı birlikleri ve özel arama kurtarma köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalarda Rojin'e ait bir iz aranıyor.

Rojini arama çalışmaları 7. günündeRojini arama çalışmaları 7. gününde ROJİN'İ ARAMA ÇALIŞMALARI 7. GÜNÜNDE
Kaybolan Rojin için aramalar devam ediyorKaybolan Rojin için aramalar devam ediyor KAYBOLAN ROJİN İÇİN ARAMALAR DEVAM EDİYOR

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