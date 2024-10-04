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Van'da kaybolan Rojin için aramalar devam ediyor

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 09:41 Güncelleme: 04.10.2024 09:48
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Van’da kaybolan Rojin için aramalar devam ediyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmaları 7'nci gününde de devam ediyor.

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