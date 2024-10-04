04 Ekim 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları 7. gününde

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 12:41
ABONE OL
Rojin Kabaiş’i arama çalışmaları 7. gününde

Van'da 27 Eylül Cuma günü ortadan kaybolan ve bir daha haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları sürüyor. Ekipler Rojin'in telefonunu da incelemeye alırken, telefonda yüksek düzeyda şifre olduğu ve şifrenin kırılmaya çalışıldığı öğrenildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör