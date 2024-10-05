İstanbul’da çifte vahşette yeni detaylar! Katil Semih Çelik’in odası şoke etti

Eyüpsultan'da Ayşenur Halil'i, Fatih Edirnekapı Surları'nda ise İkbal Uzuner'i canice öldüren Semih Çelik'in odasının fotoğrafları ortaya çıktı.

Fotoğraflarda odadaki haç figürlü obje, ilginç tablolar, kitaplığındaki bıçak, psikoloji ve felsefe kitapları dikkat çekti.

İki genç kızı canice öldüren Semih Çelik'in odasının fotoğrafları ortaya çıktı | Fotoğraf-İHA

Kan donduran olay dün İstanbul'da yaşanmıştı. Eyüpsultan'da psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Semih Çelik (19), kendi evinde 15.30 sıralarında Ayşenur Halil'i daha sonra 16.00 sıralarında ise Fatih Edirnekapı Surları'nda, İkbal Uzuner'i öldürmüş, daha sonra intihar etmişti.

İki genç kızı canice öldüren Semih Çelik'in odasının fotoğrafları ortaya çıktı | Fotoğraf-İHA

Semih Çelik'in odasından çekilmiş fotoğraflar ortaya çıktı. Çelik'in kitaplığında bir bıçak olduğu görülürken, kanatlarını açmış kadın tablosu dikkat çekti.

İki genç kızı canice öldüren Semih Çelik'in odasının fotoğrafları ortaya çıktı | Fotoğraf-İHA

Öte yandan Çelik'in kitaplığında "İknanın Psikolojisi", "Aşkın Yasası Şiddetin Yasası", "İyinin ve Kötünün Ötesinde", "İrade Eğitimi" isimli kitaplar olduğu görüldü. Semih Çelik'in üzerinde haç olan bir objeyi duvarına asması da fotoğrafa yansıdı.