18 yaş altına sınır geliyor! O uygulama Ocak 2025’te Türkiye’de devrede

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından Instagram'da 18 yaş altı için yeni önlemler devreye alınacak. Instagram'ın ABD, Kanada, İngiltere ve Avustralya'da kullandığı "genç hesaplar" uygulaması; Ocak 2025'ten itibaren Türkiye'de de kullanıma sunulacak. Yeni uygulama ile birlikte 18 yaş altı kullanıcıların içeriklere erişimi ve diğer kullanıcılarla etkileşimi sınırlandırılacak. Bu yenilikle beraber ebeveyn kontrolüne de olanak sağlanacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile çocukların pedagojik gelişimlerine zarar verebilecek sosyal medya uygulamalarında yeni tedbirler alınacağını söylemişti.

SİSTEM NASIL OLACAK?

Ocak 2025'ten sonra 18 yaş altı kullanıcıların hesapları otomatik olarak "genç hesabına" dönüşecek. Kullanıcılar sadece takipleştikleri hesaplarla mesajlaşabilecek. Keşfet ve reelsteki içeriklere filtre uygulanacak. Şiddet içerikleri, kozmetik ve makyaj ürünleri ve hassas içerikler karşılarına çıkmayacak. Kullanıcıların kısıtlamaların kaldırabilmeleri için hesaplarını bir ebeveyn hesabına bağlamaları gerekecek.

SAAT 22.00'DEN SONRA UYKU MODU

Bu hesaplar akşam saat 10'dan sabah 7'ye kadar uyku modunda olacak. Bu süreçte gelen mesaj ve bildirimler sessize alınacak ve mesajlara otomatik yanıt verilecek. Gençlere, günlük 60 dakikayı aşan durumlarda uygulamadan çıkmalarını söyleyen bildirimler gönderilecek.

18 YAŞ ALTI NASIL TESPİT EDİLECEK?

Meta 18 yaşından küçük olmasına rağmen yaşını büyük olarak kaydeden kullanıcıları, geliştirdiği teknoloji ile tespit ederek hesapları otomatik olarak kısıtlayacak.

EBEVEYNLER HESAPLARI DENETLEYECEK

Ebeveynler bu hesapları denetleyebilecek, çocuklarının uygulama ayarlarını yönetebilecek ya da kendilerinin yönetmelerine olanak sağlayacak. Çocuklarının hangi içeriklerle ilgili başlıkları seçtiğini görebilecek. Ebeveynler ayrıca çocuklarının son bir haftada hangi kullanıcılar ile mesajlaştıklarını görebilecek. Ancak mesajların içeriğine erişemeyecek. Ebeveynler çocuklarının uygulamayı kullanma sürelerini belirleyip, belirli saat aralıklarında Instagram'a girmelerini engelleyebilecek.