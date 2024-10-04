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Kırıkkale'de korkunç olay | Nişanlısını ağır yaraladı! İntihar etti

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 05:44 Güncelleme: 04.10.2024 05:51
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Kırıkkale’de korkunç olay | Nişanlısını ağır yaraladı! İntihar etti

Kırıkkale'de Bahattin Ünlüer nişanlısı Esra E. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Ünlüer, yanında bulunan tabancasıyla nişanlısını vurarak ağır yaraladı. Ardından çağırdığı taksiyle olay yerinden kaçan Batuhan Ünlüer, yakalanacağını anlayınca aynı silahla intihar etti.

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