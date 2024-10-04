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Elazığ'da maganda kurşunu! 1 yaralı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 05:49
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Elazığ’da maganda kurşunu! 1 yaralı

Elazığ'da kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından bir binaya rastgele ateş açılması sonucu Z.P. isimli bir kişi yaralandı. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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