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Samsun'da kaçakçılık operasyonu! 2 kişi yakalandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 05:33
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Samsun’da kaçakçılık operasyonu! 2 kişi yakalandı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda 410 paket halinde 20,5 kilogram kaçak nargile tütünü ile 60 kilogram kaçak tütün ele geçirdi. Yapılan operasyonda 2 kişi yakalandı.

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