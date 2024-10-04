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Cem Garipoğlu'nun mezarından kefen çıkmadı! Uzman isimler yorumladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 10:37 Güncelleme: 04.10.2024 10:50
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Cem Garipoğlu’nun mezarından kefen çıkmadı! Uzman isimler yorumladı

Cem Garipoğlu'nun dün açılan mezarı sonrası fethi kabir işlemi gerçekleşti. Mezardan alınan parçalar Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, mezardan kefen çıkmaması akıllarda soru işareti oluşturdu. Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Alkan, mezardan kefen çıkmaması ile ilgili olarak durumun doğal bir süreç olabileceğini belirtti. Garipoğlu tarafından öldürülen Münevver Karabulut'un babası da açıklama yaparken, "Çok geç kalındı. 10 yıl dile kolay. Keşke daha erken olsaydı." dedi.

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