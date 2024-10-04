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Erzurum’da arı şahini özgürlüğüne kavuştu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 10:37 Güncelleme: 04.10.2024 10:37
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Erzurum’da arı şahini özgürlüğüne kavuştu

Erzurum’da veteriner hekim tarafından tedavisi yapılan arı şahini doğal hayata geri gönderildi.

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