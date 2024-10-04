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Çıldır Gölü'nün büyüleyen görüntüsü kamerada

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 10:39 Güncelleme: 04.10.2024 10:42
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Çıldır Gölü’nün büyüleyen görüntüsü kamerada

Doğu Anadolu'nun ikinci büyük gölü Çıldır Gölü, gün batımının göl ile buluştuğu anlarda ortaya çıkan görsel şöleniyle herkesi büyülemeye devam ediyor.

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