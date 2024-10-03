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10 yıllık sır perdesi aralanıyor! Cem Garipoğlu’nun mezarı açılıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 07:57 Güncelleme: 03.10.2024 08:52
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10 yıllık sır perdesi aralanıyor! Cem Garipoğlu’nun mezarı açılıyor

Münevver Karabulut cinayetinin üzerinden 15 yıl geçti ancak tartışmalar devam ediyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması talebini kabul ederek fethi kabir işleminin yapılmasına karar verdi. Garipoğlu'nun mezarı bugün saat 11'de açılacak ve aile bireyleriyle DNA eşleştirmesi yapılacak.

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