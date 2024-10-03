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Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı mı? Cem Garipoğlu'nun mezarı neden açılıyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 07:49 Güncelleme: 03.10.2024 08:06
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Cem Garipoğlu’nun mezarı açıldı mı? Cem Garipoğlu’nun mezarı neden açılıyor?

Münevver Karabulut'un cinayetindeki sanık Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar verildi. Bu işlem sırasında, Garipoğlu'nun cesedinden alınacak kemik örnekleri ile kimlik tespiti yapılacak. "Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı mı?" sorusu ise, son gelişmelerle birlikte yeniden gündeme geldi. Otopsi raporundaki ilginç görüntüler ve Garipoğlu'nun hayatta olduğu yönündeki iddialar üzerine başlatılan soruşturmanın detaylarını Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir aktardı. Peki, Cem Garipoğlu'nun mezarıaçıldı mı? Cem Garipoğlu'nun mezarı nerede bulunuyor?

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