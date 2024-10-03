03 Ekim 2024, Perşembe
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Cem Garipoğlu’nun mezarı açıldı! DNA testi ne zaman sonuçlanacak?
A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır detayları aktardı. Almaçayır, "Şunu gördük ki mezar boş değil numuneler alındı. Cem Garipoğlu’na mı ait yoksa değil mi bunun cevabı bulunacak. Çok dikkatli bir şekilde çalışma yapıldı. Geniş güvenlik önlemleri içerisinde numuneler alındı. Ekipler burada numunelerini aldılar. Artık Çin’e mi kaçtı yoksa başka biri mi var soruları cevap bulacak. Muhtemelen 1-2 hafta içerisindeki incelemelerin ardından ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı.