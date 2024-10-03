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Gaziantep'te korkunç kaza! Tır işçi servisine çarptı: 13 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 01:48
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Gaziantep’te korkunç kaza! Tır işçi servisine çarptı: 13 yaralı

Gaziantep'te kavşakta dönüş yapmak isteyen tır kontrolden tır dehşet saçtı. İşçi servisine çarpan tır otomobile çarparak durabildi. Korkunç kazada servisteki 11 işçi ile tırdaki 2 kişi yaralandı.

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