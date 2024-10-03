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Cem Garipoğlu'nun 3 takıntısının sırrı ne? Yahudilik ve Kabala'da 3'ün detayları: Münevver Karabulut cinayeti ayin miydi?

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 03.10.2024 13:29 Güncelleme: 03.10.2024 14:05
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Cem Garipoğlu’nun 3 takıntısının sırrı ne? Yahudilik ve Kabala’da 3’ün detayları: Münevver Karabulut cinayeti ayin miydi?

Cem Garipoğlu’nun mezarının açılıp DNA örneklerinin alınmasıyla birlikte Münevver Karabulut cinayeti yeniden gündeme geldi. Perde arkası merak edilen bu vahşice cinayet ile ilgili akıllarda birçok soru işareti bulunuyor. Garipoğlu'nun cinayete yönelik bilinçaltındaki "3" takıntısı, bilgisayarında bulunan "3 3 3" dosya ismi ve cinayetin 3 Mart 2009'da gerçekleşmesi, dikkat çeken detaylar arasında. Bu sayı Yahudilik ve paganizme atıflarla da ilişkilendiriliyor. Peki, bu sayıların derin anlamı ne? İşte Münevver Karabulut cinayetinin arka planındaki Yahudilik ve paganizm işaretleri…

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