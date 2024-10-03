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Van'da Rojin 6 gündür aranıyor

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 12:42 Güncelleme: 03.10.2024 12:48
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Van’da Rojin 6 gündür aranıyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in kaybolmasının üzerinden 6 gün geçti. Genç kızı arama çalışmaları sürerken, kızı ile yurt kapısında vedalaştığı anlara ait görüntüleri izleyen acılı baba gözyaşlarını tutamadı.

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