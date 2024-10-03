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Türkiye’de saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulaması başlayacak mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 12:26
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Türkiye’de saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulaması başlayacak mı?

Türkiye’de 23 Eylül’de gerçekleşen sonbahar ekinoksu ile birlikte günler kısalmaya başladı. Ekim ayının gelmesiyle birlikte Türkiye’de kış saati uygulamasına dair sorular yeniden gündeme geldi. Kış saati uygulamasının geri getirilip getirilemeyeceği konusu ise vatandaşlar arasında sıkça konuşuluyor.

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