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TIR boş servise arkadan çarptı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 14:58
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TIR boş servise arkadan çarptı

Manisa'nın Salihli ilçesinde TIR'ın, servis minibüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı ise araç kamerasına yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde tırın çarptığı minibüsün havada uçtuğu görüldü.

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