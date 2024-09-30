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Uzman isimden İzmir Körfezi'ne çözüm önerisi

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 08:58 Güncelleme: 30.09.2024 09:04
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Uzman isimden İzmir Körfezi’ne çözüm önerisi

İzmir Körfezi'nde kötü koku ve çevre kirliliği gidermek için tarama gemisi ile yapılan çalışmaların yetersiz olduğunu belirten Prof. Dr. Doğan Yaşar, "İzmir Körfezi derya, devasa bir deniz, akvaryum değil. Akvaryum ile körfezi karıştırıyorlar. Çözüm çok basit; fabrika arıtmaları çalıştırılmalı" dedi.

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