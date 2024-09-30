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İstanbul'da iş yerlerini kurşunlayan suç örgütüne operasyon

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 08:09 Güncelleme: 30.09.2024 08:30
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İstanbul’da iş yerlerini kurşunlayan suç örgütüne operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kuyu-30" operasyonu kapsamında İstanbul'da iş yerlerini kurşunlayan organize suç örgütü üyesi 23 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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