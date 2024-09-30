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Bolu’da Göllüören köyünde traktör devrildi: 1 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 09:24 Güncelleme: 30.09.2024 09:28
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Bolu’da Göllüören köyünde traktör devrildi: 1 yaralı

Bolu’da traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

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