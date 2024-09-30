30 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Kirli geçmişe 'saygı' indirimi! İşte Yunus Emre Geçti'nin vukuatları! Polis Şeyda Yılmaz'ı şehit etmişti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 07:49 Güncelleme: 30.09.2024 07:52
ABONE OL
Kirli geçmişe ’saygı’ indirimi! İşte Yunus Emre Geçti’nin vukuatları! Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit etmişti

İstanbul'da polis memuru Şeyda Yılmaz'ı başından vurarak şehit eden Yunus Emre Geçti'nin kabarık olan suç dosyasına ulaşıldı. Aralıksız şekilde suça karışan Geçti'nin bir arkadaşını gasp edip 11 yıl aldığı hapis cezasının "saygı indirimi" ile 3 yıla düştüğü öğrenildi. Cani adamın ayrıca bir arkadaşına silahla ateş ettiği bir videoyu gönderip bıçakladığı, trafikte tartıştığı bir kişiye ateş açtığı da ortaya çıktı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör