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Denizli'de feci olay! Kaza yapan araca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 07:32
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Denizli’de feci olay! Kaza yapan araca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Denizli'de kaza yaptığı için yolda bekleyen otomobile motosiklet çarptı. Feci olayda motorda bulunan gençlerden biri hayatını kaybederken, diğeri ise yaralandı.

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