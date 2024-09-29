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Tokat'ta feci olay! Pres makinesına sıkıştı hayatını kaybetti

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 03:47
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Tokat’ta feci olay! Pres makinesına sıkıştı hayatını kaybetti

Tokat'ta bir fabrikada çalışan Abdulgafar Badınıcki (29) isimli bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle pres makinesine sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetti. Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

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