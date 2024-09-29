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Balatalarından dumanlar yükseldi! Paniğe neden oldu

İHA
Giriş: 29.09.2024 02:51
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Balatalarından dumanlar yükseldi! Paniğe neden oldu

Çorum'un Alaca ilçesinde seyir halinde olan bir TIR'ın balatalarından yükselen dumanlar paniğe neden oldu. Sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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