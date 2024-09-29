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Motosiklet festivali kanlı bitti! 1 ölü 1 yaralı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 03:56 Güncelleme: 29.09.2024 03:57
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Motosiklet festivali kanlı bitti! 1 ölü 1 yaralı

Tokat'ın Turhal ilçesinde düzenlenen bir motosiklet festivalinde gürültü yapan Osman İşeri, kendisini uyaran Kürşat Elitaş ve Ahmet Kuvan'ı tabancayla vurdu. Olayda başından vurulan Elitaş yaşamını yitirirken, Kuvan ise tedaviye alındı. İşeri ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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