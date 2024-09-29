Tokat'ta feci ölüm! Pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

Tokat'ta bir fabrikada çalışan Abdulgafar Badınıcki (29) isimli bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle pres makinesine sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetti. Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

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