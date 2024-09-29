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Tokat'ta feci ölüm! Pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

Tokat'ta feci ölüm! Pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.09.2024 08:58
Tokat'ta bir fabrikada çalışan Abdulgafar Badınıcki (29) isimli bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle pres makinesine sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetti. Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.
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