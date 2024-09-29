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Katil Yunus Emre Geçti göz göre göre salınmış! Polis Şeyda Yılmaz'ı şehit etmişti...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 07:23 Güncelleme: 29.09.2024 07:30
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Katil Yunus Emre Geçti göz göre göre salınmış! Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit etmişti...

İstanbul'da polis memuru Şeyda Yılmaz'ı başından vurarak şehit eden Yunus Emre Geçti'nin 26 suç kaydı olduğu ortaya çıkmıştı. Suç makinesi durumunda bulunan Geçti'nin nasıl serbest şekilde gezdiği tartışılırken, geçmişte bir kadına cinsel saldırıda bulunup darp edip odaya kilitlemesine rağmen "beraat" kararı aldığı ortaya çıktı.

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