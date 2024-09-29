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Meteoroloji saat verdi! İstanbul'a sağanak uyarısı

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 06:26 Güncelleme: 29.09.2024 06:29
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Meteoroloji saat verdi! İstanbul’a sağanak uyarısı

Hava durumuna ilişkin yeni tahminler ortaya çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bugün akşam saatlerinden itibaren önce Trakya'da ardından İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın genelinde etkili olacak. Kuvvetli yağışın yarın itibarıyla yurdun batı kesiminde etkili olması bekleniyor. Perşembe (3 Ekim 2024) itibarıyla yağışların Türkiye'yi terk etmesi bekleniyor.

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