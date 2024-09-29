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CHP'li belediye SGK borcuna karşılık cami ve okul satacak iddiası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 08:33 Güncelleme: 29.09.2024 09:11
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CHP’li belediye SGK borcuna karşılık cami ve okul satacak iddiası

İzmir'de CHP'li Seferihisar Belediyesi'nin SGK'ya olan 584 milyon liralık borç için aralarında cami ve okul da olan 37 taşınmazı gözden çıkardığı iddiası tepki çekti. AK Partili İlçe Başkanı Serdar Kısaağa, okul ve camilerin satılarak borcun kapatılacağını iddia ederken; Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin bu iddiaları reddetti.

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