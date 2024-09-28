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Ünlü markaları bile dolandırıp milyonluk vurgun yaptılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 09:37 Güncelleme: 28.09.2024 09:42
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Ünlü markaları bile dolandırıp milyonluk vurgun yaptılar

Son dönemde "Açılmamış ürün iadesi" adı altında yeni bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıkarken başta ünlü markalar olmak üzere çok sayıda firma mağduriyet yaşadı. Dolandırıcılar aldıkları telefonların paketini dikkatlice açarak içindeki cihazı alıp yerine benzer ağırlıkta ürünler yerleştirdi. Daha sonra kutuyu jelatinle sıfır gibi paketleyen dolandırıcılar bu sayede milyonlarca lira vurgun yaptı. İşte detaylar...

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